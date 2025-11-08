Palermo Politiche sociali. Pubblicato bando per l’affidamento del servizio di gestione del trasporto delle persone con disabilità

È stato pubblicato sul Portale Appalti del Comune di Palermo il nuovo bando per l’affidamento del servizio di gestione del trasporto delle persone con disabilità.

La procedura – rende noto l’assessorato alle Politiche socio-sanitarie – “fa seguito a un primo avviso andato deserto e rappresenta un passaggio importante per garantire continuità e qualità a un servizio essenziale per la città”. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del prossimo 10 dicembre 2025, collegandosi con il Portale Appalti.

“Questo servizio, finanziato con il Fondo di Solidarietà Comunale per il Trasporto con una quota poco inferiore ai 3.7 milioni di euro annuo – commenta l’assessore Mimma Calabrò – sarà destinato per lo spostamento dalla propria abitazione ai centri di riabilitazione, delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché verso le sezioni elettorali durante le consultazioni a circa 300 persone con disabilità e sarà garantito dalle ditte già accreditate presso il Comune di Palermo, con una novità rilevante – in questo caso -, ovvero con la gestione operativa che sarà affidata a un unico soggetto aggiudicatario e che avrà il compito di coordinare le attività, garantire i pagamenti alle ditte e assicurare il controllo di qualità del servizio”.

Secondo la nota dell’assessorato “in questa nuova gara, i pagamenti rimarranno a carico dell’Ufficio comunale, scelta che punta a semplificare la procedura e ad agevolare la partecipazione, nella convinzione che questo possa favorire un maggior numero di adesioni.

“L’amministrazione – conclude l’assessore Calabrò – fa un passo importante per dare una svolta concreta alla gestione del trasporto per le persone con disabilità, per superare le criticità del sistema attuale e per dare un netto miglioramento del servizio, che, di fatto, valorizzerà i diritti all’autonomia e all’inclusione sociale dei cittadini più fragili, rendendo più efficace e strutturata la nostra ai loro bisogni quotidiani”.