Palermo. Polizia Municipale – Agenti aggrediti in via Maqueda

Colucciello: «Non è vero che la Polizia Municipale resta a guardare, “prende anche gli schiaffi” per garantire il rispetto delle regole

«Non è la prima volta che gli agenti della Polizia Municipale di Palermo vengono aggrediti da soggetti che utilizzano il monopattino in Centro storico. Si è già verificato qualche settimana fa ai Quattro Canti, si verifica nuovamente oggi a segno del fatto che non è assolutamente vero che la Polizia Municipale rimane a guardare. Piuttosto “prende anche gli schiaffi” per garantire il rispetto delle regole».

Lo dichiara il comandante della Polizia Municipale di Palermo Angelo Colucciello, a margine dell’aggressione ai danni di una pattuglia, che si è verificata questa mattina in via Maqueda, durante una delle operazioni congiunte con la Polizia di Stato per il controllo del territorio all’interno della zona rossa.

Com. Stam.