Palermo Polizia Municipale, agenti aggrediti. La solidarietà di sindaco Lagalla, assessore Falzone e comandante Colucciello

Due agenti della Polizia Municipale di Palermo, ieri, in via Rocco Jemma, sono stati aggrediti da un posteggiatore abusivo, un palermitano di 39 anni, già noto alle Forze dell’ordine.

L’uomo, dopo aver dato una testata e un pugno ai due operatori, imprecando frasi ingiuriose, si è dato alla fuga, ma è stato bloccato. Gli agenti sono stati refertati al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico “Paolo Giaccone” e hanno riportato traumi guaribili in 5 giorni. In queste ore è in corso il processo per direttissima a carico dell’aggressore.

«Esprimiamo la nostra solidarietà – hanno detto il sindaco Lagalla e l’assessore alla PM, Dario Falzone – ai due agenti municipali aggrediti. A loro auguriamo una pronta guarigione, sottolineando con più forza il valore del lavoro dell’intera Polizia Municipale, che ogni giorno si pone al servizio della cittadinanza e della città. Ciò che è accaduto ci spinge a non abbassare l’attenzione per il reale rispetto delle regole».

Solidarietà agli agenti aggrediti è stata espressa anche dal Comandante Angelo Colucciello. «La vile e grave aggressione subita ieri dai due agenti della Polizia Municipale, durante una delle consuete operazioni di controllo del territorio – dichiara il comandante – è di inaudita gravità e non può essere tollerata. Purtroppo, in una città dove troppo spesso le regole non sono rispettate, si registrano ancora situazioni di degrado e di illegalità diffusa, come questa, che sono da ostacolo al cambiamento culturale che gli uomini e le donne della PM, insieme alle altre Forze dell’ordine, ogni giorno portano avanti, a garanzia dei diritti dei cittadini e della legalità. Ma deve essere chiaro che Palermo non è una zona franca, nessuno pensi di potersi sottrarre al rispetto delle leggi, aggredendo due agenti in servizio».

