Due locali sono stati posti sotto sequestro cautelare per cinque giorni dagli agenti del Nucleo controllo attività economiche e produttive. Le chiusure sono scattate in via Montepellegrino e in via Epicarmo nel fine settimana nell’ambito dei controlli sulla movida con multe complessive ai gestori per 2.400 euro.

I due locali erano aperti al pubblico effettuando la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le ore 18 e con la presenza di avventori dediti alla consumazione sul posto.

I gestori sono stati sanzionati sia per l’inottemperanza alla sospensione dell’attività di vendita di bevande alcoliche oltre le ore 18 che per l’inottemperanza al divieto di somministrazione di cibi e bevande per il contrasto dell’epidemia da COVID 19 e per non aver rispettato le misure di contenimento. Inoltre è stato accertato che l’ingresso nell’ esercizio commerciale di via Montepellegrino non era contingentato.

Nel locale di via Epicarmo due avventori sono stati sanzionati per inottemperanza all’obbligo della mascherina con una multa di 400 euro a testa.

