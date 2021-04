Prosegue l’attività della Polizia Municipale finalizzata al rispetto delle misure di contenimento al Covid 19. “Nel corso del fine settimana – si legge in una nota proveniente dal Comando della Polizia Municipale – gli agenti del Nucleo controllo attività economiche e produttive hanno posto sotto sequestro due locali, in via Nino Bixio e a Piazza Ballarò, elevando sanzioni per 2400 euro.

All’atto dei controlli ispettivi le due attività, un market e un ristorante, ponevano in vendita, oltre le ore 18,00, bevande alcoliche ad avventori dediti alla consumazione sul posto.



I locali sono stati posti sotto sequestro cautelare amministrativo con la chiusura del locale per giorni 5, con affissione di sigilli, per inottemperanza alle disposizioni nazionali e alle ordinanze sindacali previste per il contenimento del virus.



I gestori sono stati sanzionati per non aver ottemperato alle misure di contenimento previste dall’ordinanza sindacale e dai provvedimenti nazionali, per un totale di 800 euro ciascuno.



Due avventori sono stati sanzionati per inottemperanza all’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mascherina, con verbale di euro 400 ciascuno”

Com. Stam.