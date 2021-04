Prosegue l’attività della Polizia Municipale finalizzata al controllo del rispetto delle misure di contenimento al Covid 19.

Nel corso del fine settimana – si legge in una nota proveniente dalla Segreteria del Comando della Polizia Municipale – gli agenti del Nucleo controllo attività economiche e produttive hanno posto sotto sequestro quattro locali, due in via Rocco Jemma e due in via Vincenzo Errante, elevando sanzioni per 3.200 euro.

All’atto del sopralluogo, un bar in via Rocco Jemma e un Market sito in Via Vincenzo Errante erano aperti al pubblico oltre le ore 18:00 ed era in corso la somministrazione di bevande alcoliche con consumazione sul posto e servizio assistito all’interno del locale.

Sempre in via Rocco Jemma, in un centro scommesse era in corso l’attività, vietata dai DPCM, di gioco di scommesse sportive, con servizio assistito all’interno del locale.

In un Internet Cafè in Via Vincenzo Errante, si accertava che, sebbene vietato dal DPCM del 02 Marzo 2021 nonché dall’Ordinanza del Presidente della Regione, era in corso l’attività di sportello.

I quattro locali sono stati posti sotto sequestro cautelare amministrativo con chiusura dell’attività per giorni 5, con apposita affissione di sigilli.

I gestori sono stati sanzionati, ciascuno con verbali per un importi pari a € 800,00, per inottemperanza alle prescrizioni comunali e nazionali finalizzate al contenimento del contagio”.

Com. Stam.