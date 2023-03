Palermo Polizia municipale. Il report dei controlli nei luoghi della movida nel fine settimana

Gli agenti della Polizia Municipale, nell’ambito dei controlli ispettivi nei luoghi della movida, lo scorso fine settimana sono intervenuti in due locali, di cui uno sito in via Oreto/piazza Giulio Cesare, l’altro in via Domenico Sciná/via La Lumia.

Nel primo locale, privo di insegna, dopo un’attenta osservazione nelle adiacenze dell’attività, gli agenti notavano che a numerosi avventori venivano vendute, dopo l’orario consentito, bevande alcoliche e superalcoliche, consumate, poi, nella vicina piazza Giulio Cesare.

Dal controllo visivo, formale e documentale dell’attività, sono emerse numerose violazioni poiché il locale era privo di ogni titolo autorizzativo amministrativo e fiscale.

Inoltre, all’atto del controllo, il titolare non era munito di un documento di identità valido. Pertanto, si informava il pubblico ministero di turno, che ne autorizzava l’accompagnamento in caserma per l’identificazione.

Contestazioni applicate:

– locale privo della prescritta SCIA di somministrazione di alimenti e bevande, con verbale di € 5.000;

– locale sprovvisto della prescritta SCIA sanitaria, con verbale di € 3.000;

– si somministravano bevande alcoliche dopo l’orario consentito, con verbale di € 6.666,67;

– il titolare non era in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività svolta, con verbale di € 1.000.

Sequestro amministrativo cautelare dell’attività con apposizione di sigilli e immediata chiusura coatta del pubblico esercizio abusivo.

Nel locale di via Domenico Sciná/via La Lumia, all’atto del sopralluogo, era in corso un evento musicale con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte, oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori.

Gli schiamazzi dei clienti e le emissioni sonore all’aperto, per la loro eccessiva esorbitanza, risultavano a cagione della conformazione dei luoghi e, per il loro protrarsi nella notte, di notevole disturbo per il riposo dei residenti.

Dal controllo visivo, formale e documentale, sono emerse numerose violazioni per l’illecita attività di intrattenimento musicale a porte aperte oltre l’orario consentito. Inoltre, è emerso che l’attività era priva del titolo necessario per esercitare l’intrattenimento musicale.



Contestazioni applicate:

– locale privo della prescritta SCIA per intrattenimento musicale, con verbale di € 5.000;

– locale sprovvisto della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, con verbale di € 50.

E’ stato eseguito il sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito, con verbale di contestazione di € 50.

Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività. Immediata l’interruzione dell’evento abusivo di intrattenimento musicale.

