Palermo Polizia Municipale. Mercoledì 19 novembre seminario di informazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale al Don Bosco Ranchibile

La Polizia Municipale di Palermo, nell’ambito delle iniziative che si terranno in Città per celebrare la Giornata mondiale Onu in memoria delle vittime della strada, organizza un seminario di informazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale che si terrà il prossimo mercoledì 19 novembre presso l’istituto salesiano “Don Bosco Ranchibile”, in via della Libertà 199.

La giornata-evento, inserita nel calendario dei corsi di Educazione stradale, impartiti dall’Ufficio Scuola della Polizia Municipale nelle scuole cittadine, sarà occasione di dibattito fra studenti e ospiti istituzionali volti a diffondere la cultura in materia di educazione e prevenzione dei rischi connessi all’incidentalità stradale. Non mancheranno le testimonianze di chi è sopravvissuto a gravi sinistri stradali, mentre per il Comune di Palermo saranno presenti, tra gli altri, l’assessore Dario Falzone e il comandante Angelo Colucciello.

