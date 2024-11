Palermo Polizia Municipale. Nuovi controlli movida al mercato Ballarò e nelle vie Sampolo e Quintino Sella

Gli agenti della Polizia Municipale di Palermo, lo scorso fine settimana, nell’ambito delle attività di controllo nei luoghi della movida cittadina, sono intervenuti in via Giovanni Naso, all’interno del Mercato Ballarò, e nelle vie Sampolo e Quintino Sella.

Durante il sopralluogo in via Giovanni Naso, il titolare di un’attività commerciale effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori di vetro e in lattina, oltre le ore 22.00. Gli avventori, numerosi, sono stati tutti identificati. L’attività, che mostrava gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie e strutturali, era anche priva della necessaria licenza dell’Ufficio delle Dogane per l’esercizio di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche assoggettate ad accisa. Si vendevano, infine, bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo sul posto, oltre le ore 24.00. Per le violazioni rilevate, si è proceduto al sequestro cautelare amministrativo di più di 4mila bevande all’interno dell’esercizio commerciale, il titolare è stato sanzionato per quasi 14 mila euro e, successivamente, con ordinanza del SUAP, sarà applicata la chiusura coatta di giorni 5 del locale.

Nel corso dei controlli, gli agenti identificavano anche due soggetti pregiudicati che, a bordo di uno scooter “Piaggio Liberty”, percorrevano via Noce, spostandosi lentamente tra i veicoli parcheggiati, presumibilmente per compiere un furto auto.

Lo scooter è risultato privo di copertura assicurativa e di revisione periodica. Pertanto, si è proceduto al sequestro amministrativo del ciclomotore, con affidamento in custodia alla ditta Levantino. Il proprietario è stato sanzionato per più di 1.200 euro.

Anche il Nopa, nucleo operativo di protezione ambientale della Polizia Municipale, congiuntamente con l’ARPA, è intervenuto nelle vie Sampolo e Quintino Sella, nell’ambito delle attività volte al contrasto dell’inquinamento acustico notturno.

Nel primo locale, in via Sampolo, gli operatori della PM hanno accertato con misurazioni fonometriche il superamento dei limiti di esposizione al rumore consentiti dalle norme vigenti . Il titolare del pub è stato deferito all’Autorità giudiziaria e multato per più di 2mila euro.

Nel secondo locale, in via Quintino Sella, gli agenti sono intervenuti in un pub per l’emissione di musica ad alto volume nell’area esterna. L’intrattenimento musicale è stato interrotto e si è proceduto al sequestro della strumentazione elettro amplificata ai sensi del regolamento comunale movida e della delibera di Consiglio comunale n. 8 del 16/2/2024. Il titolare è stato verbalizzato per fonometria difforme.

