Palermo Polizia Municipale. Nuovi controlli “movida” in via Principe di Scordia, sequestrate più di 4.000 bevande alcoliche e superalcoliche

Nuovi controlli della Polizia Municipale di Palermo nei luoghi di ritrovo e aggregazione notturna. Questa volta gli agenti sono intervenuti, su esposto dei residenti, in via Principe di Scordia dove un locale, contravvenendo a quanto previsto dal regolamento comunale Movida,

effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori di vetro oltre le ore 22.00 e non rispettava l’ordinanza comunale n. 87 del 29 maggio scorso che, per quell’ora, impone la chiusura degli esercizi di commercio di vicinato del settore alimentare che si trovano nel Centro storico.

Dal controllo visivo e documentale, gli agenti intervenuti hanno anche rilevato diverse criticità legate al fatto che il proprietario occupava una considerevole porzione di area pubblica (quasi 45 mq.) con numerosi elementi di arredo e attrezzature a servizio dell’attività, con grave intralcio alla viabilità e pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Essendo, inoltre, lo stesso luogo un bene culturale, lo si destinava a un uso pregiudizievole per la sua conservazione e integrità, deturpandolo, senza alcuna concessione. Per entrambi i reati il titolare è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

I verbalizzanti hanno proceduto anche al sequestro cautelare amministrativo di tutte le bevande alcoliche e superalcoliche (in contenitori in vetro 3.175, in lattina 1.395), poste in vendita all’interno dell’esercizio commerciale e comminato al titolare quasi duemila euro di sanzioni.

Com. Stam. + foto