Palermo Polizia Municipale. Nuovi controlli movida nelle vie dell’Artigliere, Mazzini e Discesa dei Giudici, multe per oltre 8 mila euro

Sequestrato un autocarro carico di rifiuti – Nuovi controlli, nei giorni scorsi, nei luoghi delle movida. La Polizia Municipale di Palermo è intervenuta su esposto dei residenti in un locale di via dell’Artigliere dove, al momento del sopralluogo, era in corso una serata musicale, alla presenza di numerosi avventori, gestita da un cantante DJ.

Sebbene il locale fosse autorizzato per l’attività di intrattenimento musicale, i rilievi fonometrici contenuti nella perizia esibita, non erano stati effettuati all’interno dell’unità abitativa più vicina, così come prescritto dal Regolamento Movida. Si è proceduto al sequestro amministrativo di tutte le apparecchiature elettroacustiche ed è stata disposta la sospensione dell’attività di intrattenimento e diffusione musicale, che potrà riprendere solo dopo la produzione, da parte del titolare, di una regalare perizia fonometrica. Elevati più di 3 mila euro di multe.

Anche il Nopa è intervenuto in tre locali nelle vie Mazzini e Discesa Dei Giudici. In due pub i titolari hanno esibito una perizia fonometrica irregolare e in più, in uno di questi, è stata rilevata la mancanza della certificazione per attività di intrattenimento. Sospesa in entrambi i casi l’attività musicale e sequestrata la strumentazione elettro amplificata. Il terzo locale, invece, è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico. Elevati, in totale, più di 5 mila euro di multe.

Nel corso delle operazioni, sempre il Nopa, ha sequestrato un autocarro carico di rifiuti che stazionava in viale Regione Siciliana/Albiri (foto allegata), il cui proprietario aveva allestito sulla sede stradale una vera e propria attività illecita di materiali speciali e pericolosi senza alcuna autorizzazione. Lo stesso automezzo, al controllo, risultava sprovvisto di copertura assicurativa, revisione e autorizzazione al trasporto rifiuti (ANGA).

