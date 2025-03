Palermo Polizia municipale. Report interventi abbandono rifiuti

Il lancio sul marciapiede di un sacchetto della spazzatura non è sfuggito all’occhio del drone in dotazione alla polizia municipale. Così un cittadino è stato fermato e multato con un verbale di poco inferiore alle 334 euro nella zona di piazza Monte di Pietà. Da alcuni giorni, gli Agenti guidati dal Comandante Angelo Colucciello stanno effettuando una serie di controlli – nell’ampia area del centro storico – attraverso anche l’utilizzo di telecamere di sorveglianza e, ultimamente, appunto di droni finalizzati per il contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti e per l’osservazione delle regole per la raccolta della differenziata.

“Ci dotiamo anche di apparecchiature di ultima generazione – ha commentato il Comandante Colucciello, che ci consentono di effettuare un controllo ancor più capillare nel centro storico per identificare quei cittadini che incuranti del decoro urbano e ignorando ogni regola di conferimento dell’immondizia e della raccolta differenziata, credono di vivere una città fatta di zone franche. Il report delle multe dimostra che teniamo alta l’asticella dell’attenzione sul buon vivere collettivo sin dalla prima ora. L’appello che rivolgo ai residenti in città – vista la non indifferente somma da pagare per questo tipo di multa – è quello di calarsi nella filosofia di una città e di una macchina amministrativa che considera il regolare conferimento e la raccolta differenziata come atti di civiltà e rispetto per l’ambiente”.

Il video che si allega, fanno notare dalla polizia municipale, è puramente esplicativo. Nelle ultime settimane, infatti, il cronoprogramma voluto dal numero uno di via Ugo La Malfa ha sortito anche altri interventi.

Per esempio, dallo scorso 4 marzo, sono state 46 le persone che hanno subito una multa per abbandono illecito dei rifiuti, per un totale complessivo di 15.333 euro. Mentre 4 sono state le multe inflitte ai proprietari di esercizi pubblici per non aver effettuato la raccolta differenziata, 667 euro complessive. In totale i controlli alle attività commerciali sono stati 34. Una persona è stata multata (50 euro) perché aveva conferito l’immondizia fuori dagli orari stabiliti. Infine, la polizia municipale ha effettuato – sempre nell’ultimo periodo che va dal 4 marzo a ieri e sempre all’interno del perimetro del centro storico – 175 sopralluoghi in area pubblica, mente 58 sono stati gli interventi di bonifica richiesti dalla Rap.

Com. Stam. + foto