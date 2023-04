Palermo Polizia Municipale. Report sui controlli nei luoghi della movida durante lo scorso fine settimana

Gli agenti della Polizia Municipale, nell’ambito dei controlli ispettivi nei luoghi della movida, lo scorso fine settimana sono intervenuti in via Roma, in vicolo San Carlo e al Foro Umberto I. Hanno notificato, inoltre, due provvedimenti di chiusura, emessi dal Suap, scaturiti da precedenti controlli, nelle vie La Lumia e Quintino Sella.

Nel locale in via Roma, privo di insegna, all’atto del sopralluogo, dopo un’attenta attività di osservazione nelle adiacenze dell’esercizio commerciale, gli agenti notavano che a numerosi avventori venivano somministrate al banco, dopo l’orario consentito, bevande alcoliche e superalcoliche, consumate, poi, nella vicina piazza San Domenico.

Dal controllo visivo, formale e documentale è emerso che il locale era privo dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Contestazioni applicate:

– privo della prescritta SCIA di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, con verbale di € 5.000;

– si somministravano bevande alcoliche e superalcoliche dopo l’orario consentito, con verbale di € 6666,67;

– il titolare non era in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività svolta, verbale di € 1.000.

Immediata la sospensione del pubblico esercizio.

Nel locale in vicolo San Carlo, all’atto del sopralluogo era in corso un evento musicale con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte, oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori.

Dal controllo visivo, formale e documentale dell’attività, sono emerse violazioni per l’illecita attività di intrattenimento musicale a porte aperte, oltre l’orario consentito. Inoltre, è emerso che l’attività era priva del titolo per esercitare l’intrattenimento musicale.

Contestazioni applicate:

– locale privo della prescritta SCIA per intrattenimento musicale, con verbale di € 5.000;

– sprovvisto della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso, con verbale di € 50.

Sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito, con verbale di contestazione di € 50.

Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività. Immediata l’interruzione dell’evento abusivo di intrattenimento musicale.

Nel locale al Foro Umberto I, all’atto del sopralluogo era in corso un evento musicale con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte, con la presenza di numerosi avventori.

Dal controllo visivo, formale e documentale dell’attività è emerso che il locale era in possesso di nulla osta rilasciato dalla Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo per attività di sala da ballo e di regolare licenza del questore per serate danzanti. Inoltre, l’attività era anche in possesso del titolo per esercitare la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

