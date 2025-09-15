Palermo Polizia Municipale rinviene 5 banconi mobili per la vendita ambulante di bibite all’interno di palazzo La Rosa, denunciate due donne

La Polizia Municipale di Palermo, questa mattina, nell’ambito delle consuete operazioni di controllo del territorio lungo il percorso Arabo Normanno, tra le vie Maqueda e corso Vittorio Emanuele, ha rinvenuto all’interno di un immobile di proprietà comunale, palazzo “La Rosa” (via Alloro), 5 banconi mobili (c.d. carrettelle) utilizzati per la mescita di spritz e cocktail, oltre a un numero considerevole di bottiglie di birra e alcolici vari.

La specifica attività d’indagine, condotta al fine di rintracciare merci e attrezzature utilizzate dai venditori abusivi di bibite, che giornalmente invadono l’area d’intersezione di piazza Villena, ha consentito di denunciare a vario titolo due donne palermitane per occupazione di bene pubblico e per una fornitura idrica abusiva, individuata all’interno dell’immobile dagli agenti intervenuti e disattivata dalle maestranze di AMAP S.P.A.

All’interno del palazzo sono stati rinvenuti anche alcuni veicoli, tra cui monopattini e biciclette: sono in corso le indagini per risalire ai legittimi proprietari e scongiurare eventuali ipotesi di furto.

Nel corso di altre operazioni nel Centro storico, condotte lo scorso fine settimana, gli agenti hanno elevato 17 verbali per il transito di veicoli elettrici (monopattini) in aree interdette alla circolazione, 8 verbali per la sosta di veicoli impegnati nello scarico/carico di merci in orario non consentito, 2 verbali a commercianti impegnati nella vendita di cocktail con relativo sequestro della merce e, infine, 2 verbali a veicoli in transito in aree pedonali.

