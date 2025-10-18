Palermo Polizia Municipale, sanzioni a vetturino e affidamento cavallo a Nucleo Ippomontato

Il Nucleo Controllo Attività Commerciali su area pubblica della Polizia Municipale di Palermo, unitamente al personale del Nucleo Vigilanza Trasporto Pubblico e Controllo Professioni Turistiche, ieri, durante lo svolgimento dei consueti servizi di controllo delle aree pedonali in piazza Verdi, ha proceduto al controllo di un calesse, sprovvisto di targa, in sosta all’interno dell’area pedonale.

Dagli accertamenti svolti è emerso come il conducente, oltre a violare le limitazioni previste per l’accesso dei veicoli alla piazza, utilizzasse una carrozza sprovvista di tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa, tra i quali la mancanza di un sistema di frenatura idoneo e l’assenza di ruote conformi. Inoltre, l’animale posto al traino, come accertato dal servizio veterinario Asp, è risultato non in regola dal punto di vista sanitario, in quanto, oltre a non aver fatto le vaccinazioni obbligatorie, non è stato sottoposto al test di Coggins, esame utile a diagnosticare l’anemia infettiva equina che colpisce i cavalli. L’animale, quindi, è stato affidato al Nucelo Ippomontato della Polizia Municipale di Palermo in attesa degli esiti clinici; l’affidamento si è reso necessario perché, come emerso dal controllo congiunto con il servizio veterinario Asp, la stalla ove risulta registrata l’attuale dimora del cavallo al momento non è idonea ad accogliere l’animale.

«Ringrazio gli agenti della Polizia Municipale – ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ferrandelli – per il costante supporto nella tutela del benessere animale e per la frequenza dei controlli nei confronti degli abusivi. Ringrazio anche per la preziosa collaborazione il servizio veterinario di Asp che li affianca nei controlli».

