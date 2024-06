Palermo Polizia Municipale. Sequestrate 3 carrozze abusive per il trasporto turistico nel Centro storico

Continua a Palermo la lotta della Polizia Municipale contro l’attività abusiva degli “gnuri”: sono aumentate le temperature e, in linea con quanto disposto dall’assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli, si sono intensificati i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno delle carrozze a trazione animale, impiegate per il trasporto turistico, prive di licenza e non in linea con quanto disposto dall’ordinanza sindacale che tutela la salute degli equidi.

Gli agenti che oggi sono intervenuti nel Centro storico, dove quest’attività di trasporto abusiva persiste nonostante gli sforzi di contrasto da parte delle autorità, hanno sequestrato 3 carrozze non autorizzate dal Suap, colte in flagrante con alcuni turisti a bordo, una in via Roma e due in piazza Marina. I conducenti sono stati sanzionati, secondo quanto previsto dall’art. 70 del Codice della strada e i veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Nell’ipotesi di violazione del provvedimento, si passerà alla confisca.

Com. Stam. + foto