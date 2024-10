Palermo Polizia Municipale. Sequestrati un pub, una discoteca abusiva e più di 7 mila bevande, sanzioni per oltre 30 mila euro

La Polizia Municipale, lo scorso fine settimana, per i consueti controlli nei luoghi di intrattenimento notturno, è intervenuta nelle vie Maqueda, Bari e piazzetta della Messinese, dove ha sequestrato un pub e una discoteca abusiva, privi dei requisiti previsti dalle normative amministrative e fiscali, e confiscato più di 7mila bevande alcoliche e analcoliche in due mini market. Sanzioni per più di 30 mila euro.

Nel pub in piazzetta della Messinese, al momento del sopralluogo, si evidenziavano gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie e strutturali, e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in modalità assistita al banco e ai tavoli era esercitata senza la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.). Mancavano, inoltre, la S.C.I.A. sanitaria e la partita IVA. Si procedeva, quindi, al sequestro cautelare amministrativo del locale e delle attrezzature. Multato il titolare per circa 13 mila euro.

CS + FOTO



Sempre in piazzetta della Messinese, gli agenti della PM hanno sequestrato una discoteca abusiva, il cui titolare non disponeva della licenza del questore, del certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo e della documentazione relativa alla prevenzione incendi. Al momento dell’ispezione, l’intrattenimento musicale veniva realizzato con impianto elettroacustico di amplificazione professionale al quale era collegato un mixer, con diffusione musicale gestita da due DJ, mentre i frequentatori, circa 130, che avevano versato un corrispettivo maggiorato per le consumazioni, permanevano all’interno della discoteca, in uno spazio per il ballo di poco meno di 30 mq. Gli operatori hanno faticato non poco per entrare all’interno del locale, vista la ressa di avventori, interrompendo l’attività in corso e facendo defluire lentamente verso l’esterno tutto il pubblico presente. Si è proceduto al sequestro preventivo dell’immobile, degli apparati luminosi ed elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, e il titolare è stato denunciato.



I controlli sono proseguiti nelle vie Maqueda e Bari, dove gli agenti hanno ispezionato due mini market. In entrambe le attività, sebbene vietato dal regolamento comunale, i titolari effettuavano la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori di vetro e in lattina, oltre le ore 22.00, a numerosi avventori, tutti identificati. Ed esercitavano illecitamente l’attività di somministrazione di bevande al banco in modalità assistita. Oltre alle gravi carenze igienico sanitarie in cui versavano entrambi i locali, i proprietari utilizzavano illecitamente il vano wc come deposito alimenti e bevande e omettevano di esporre i prezzi della merce al pubblico. Si è proceduto al sequestro cautelare amministrativo di tutte le bevande dei due esercizi commerciali, per un totale di quasi 5 mila bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori in vetro e più di 2 mila e trecento bevande alcoliche in lattina. I proprietari sono stati multati per più di 10 mila euro ciascuno. Successivamente con ordinanza del SUAP, sarà applicata la sanzione accessoria con la chiusura coatta di 5 giorni delle due attività.