Palermo Polizia Municipale. Sequestrato locale in via Del Vespro, sanzioni per più di 16 mila euro

La Polizia Municipale di Palermo sabato sera ha sequestrato un locale in via Del Vespro privo di insegna e di tutti i requisiti e i titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali.

L’attività era adibita e attrezzata per la somministrazione di alimenti e bevande in modalità assistita al banco e ai tavoli, con unità cucina/laboratorio e intrattenimento musicale, pur mancando la prescritta autorizzazione e/o SCIA.

Dall’esame documentale è emerso che i due gestori, entrambi addetti alla somministrazione di alimenti e bevande in modalità assistita al banco e ai tavoli, non erano in possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge per l’esercizio dell’attività, per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti e, in più, avevano in atto un provvedimento emesso dall’Autorità per reati Tributari. Pertanto, si è richiesto l’intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza del Gruppo Pronto Impiego Palermo, che procedeva, per la propria competenza, a contestare gli illeciti fiscali rilevati.

L’esercizio non disponeva neanche dei servizi igienici per il pubblico e, al momento del sopralluogo, sebbene vietato dal Regolamento comunale sulla movida, i gestori effettuavano la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro oltre le ore 22.00, a numerosi avventori, tutti identificati.

Si è proceduto, quindi, al sequestro cautelare amministrativo del locale, dell’impianto di amplificazione e di tutte le bevande alcoliche e superalcoliche, detenute ai fini di vendita, all’interno del pubblico esercizio (2.704 in contenitori di vetro e 1.622 in lattina). Multe per più di 16mila euro e immediata chiusura dell’attività con apposizione dei sigilli.

Com. Stam.