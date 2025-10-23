Palermo Polizia Municipale. Violenta rissa in via Spinuzza: agente scaraventato a terra, 2 denunciati

La Polizia Municipale interviene per sedare una rissa in via Spinuzza e uno degli agenti viene scaraventato a terra. E’ successo nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, attuati in ambito cittadino a contrasto delle attività economiche illecite connesse alla movida.

All’arrivo degli operatori di Polizia alcuni dei partecipanti alla violenta colluttazione, una ventina di giovani, tutti stranieri, si sono dati alla fuga e uno, nel tentativo concitato di sottrarsi al controllo, si è scaraventato con violenza addosso a uno degli agenti, che è rovinato al suolo, fortunatamente senza riportare lesioni. Grazie all’ausilio delle pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato, intervenute in supporto, due giovani sono stati bloccati con forza e successivamente identificati: E. Y. di anni 22 e E. A. di anni 27, entrambi marocchini e pregiudicati con precedenti specifici, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di rissa.

