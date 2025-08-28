Palermo Ponte Corleone, aggiornamento calendario lavori

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, nell’ambito dei lavori di costruzione dei ponti laterali al ponte Corleone, ha emesso ieri una nuova ordinanza per la riprogrammazione delle attività già autorizzate con l’Ordinanza Dirigenziale n. 920 del 09/07/2025.
A parziale rettifica di tale ordinanza, dalla data di emissione del provvedimento sino al 28 settembre 2025 per i lavori in notturno e al 31 ottobre 2025 per i lavori in diurno, viene disposto che il traffico veicolare venga regolato da apposita cartellonistica con chiusura al transito veicolare non contemporaneo della corsia o porzioni di essa, sia per viale Regione Siciliana direzione Catania in corrispondenza della corsia di marcia lato monte che per viale Regione Siciliana direzione Trapani in corrispondenza della corsia di marcia lato valle della parallela di valle.
Ordinanza n° 1207 del 26/08/2025 con planimetrie in allegato.