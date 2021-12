Palermo Ponte Corleone, Chinnici (Iv): “Gestione disastrosa, intervenga il Prefetto”

«Il restringimento delle carreggiate del Ponte Corleone ha trasformato quello di ieri in un ‘giorno di ordinaria follia’ per migliaia di palermitani: ore e ore imbottigliati in un traffico letteralmente impazzito, senza percorsi alternativi, senza una pattuglia dei vigili a dare indicazioni, senza uno straccio di preavviso.

Il tutto alle porte del Natale, mandando all’aria anche lo shopping delle feste in mezza città, con code chilometriche in via Oreto, via Messina Marine,

via Ernesto Basile, via Ugo La Malfa e ovviamente tutta la circonvallazione. Un disastro di cui il sindaco deve rispondere alla città, ai commercianti, alle famiglie, agli automobilisti, a chi ha perso appuntamenti di lavoro, a chi ha sprecato intere ore a causa dell’improvvisazione di un’Amministrazione comunale affidata a incompetenti improvvisati. Chiediamo l’intervento immediato del Prefetto per evitare che le feste dei palermitani diventino un incubo».

Lo dichiara il capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale, Dario Chinnici.

Com. Stam.