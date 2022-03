Palermo Ponte Corleone – Stamani riunione tecnica in Prefettura

Si è svolta stamani in Prefettura una riunione tecnica sulla presentazione, da parte di Icaro Progetti, della relazione inerente alle indagini strutturali riguardante il ponte Corleone.

Presenti il prefetto Giuseppe Forlani; il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessora ai Lavori pubblici, Maria Prestigiacomo, oltre al commissario straordinario per il raddoppio del Ponte Corleone, Matteo Castiglioni ed ai vertici di Anas.

La relazione ha confermato l’esigenza di interventi urgenti oltre alla possibilità di alleggerire le misure già prese per la riduzione del traffico veicolare.

Per il sindaco, «l’incontro di stamattina in Prefettura è stato molto importante per confermare l’impegno della amministrazione comunale a supporto del Commissario e di Anas competenti e per mettere a punto le azioni dell’amministrazione comunale, in sinergia con le istituzioni coinvolte, in ordine alla definitiva messa in sicurezza del ponte Corleone.

Il Comune ha messo a disposizione del Commissario straordinario Castiglioni risorse del Patto per Palermo che consentiranno di avere il progetto esecutivo entro giugno e di affidare i lavori ad imprese Anas già individuate con accordi quadro che potranno essere definiti entro la primavera del prossimo anno. Inoltre il Commissario sta portando in conferenza di servizio il progetto delle bretelle laterali al ponte che il Comune aveva già affidato alla ditta vincitrice dell’appalto per eseguire la progettazione.

Ma c’è un elemento che sin da subito permetterà di arginare l’emergenza sulla circonvallazione attenuando i disagi alla mobilità: oggi, infatti, è stato istituito un tavolo tecnico con l’obiettivo di definire le limitazioni meno pesanti di transitabilità del ponte, anche alla luce dei risultati più confortanti evidenziati dalla relazione tecnica redatta dai consulenti nominati dal Comune, tenendo conto prioritariamente della sicurezza dei cittadini. Si tratta di un inizio di un percorso che porterà alla risoluzione del problema».

L’assessora Prestigiacomo, ha sottolineato che «da oggi siamo finalmente ad una svolta positiva che riguarda il Ponte Corleone. La relazione della Ditta Icaro Progetti con il conseguente certificato di transitabilità consente al Comune di alleggerire le restrizioni sul ponte.

Abbiamo istituito un tavolo tecnico che ci consentirà di emanare una nuova ordinanza dove la transitabilità sarà soggetta ad alcune restrizioni, due corsie di veicoli di 3,5 +3m disposte centralmente per ogni carreggiata con una limitazione di 40 t e di 50km orari.

Stiamo anche lavorando per risolvere la problematica che riguarda la chiusura delle strade laterali al ponte e pensiamo di potere dare a breve risposte ai cittadini ed agli imprenditori che in questo momento si trovano in difficoltà a causa delle restrizioni dovute alla precedente relazione, naturalmente per noi è sempre prioritaria la sicurezza dei cittadini.

Il Comune, in questa fase molto delicata, è riuscito a trovare la disponibilità economica per la messa in sicurezza del Ponte attraverso somme destinate al Patto per il Sud del Comune di Palermo quindi somme già destinate al Comune .

Il Commissario Castiglioni, su indicazione del Comune, nel mentre sta predisponendo un piano per la segnaletica verticale ed orizzontale, molto importante per fare rispettare le limitazioni che saranno messe in essere».

Com. Stam.