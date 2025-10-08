Palermo Pontile in legno via Messina Marine

A seguito delle reiterate denunce del Presidente della Seconda Circoscrizione, Giuseppe Federico, e delle costanti segnalazioni della Commissione Speciale Mare e Coste, si registrano oggi i primi risultati concreti derivanti dai tavoli tecnici avviati presso l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e successivamente con l’Assessorato al Territorio e Ambiente.

In attesa di definire con precisione l’entità delle risorse economiche necessarie per la demolizione e lo smaltimento del pontile, costituito prevalentemente da materiale ligneo, l’Assessorato alle Infrastrutture sta proseguendo le attività di valutazione tecnica e finanziaria.



Nella giornata odierna, si è dato avvio a un intervento di messa in sicurezza dell’area e della struttura, mediante l’installazione di ringhiere e cartelli di divieto di accesso, a cura degli operai della SAS e dei tecnici dell’Assessorato al Territorio e Ambiente.



Il Presidente Federico ha sottolineato l’importanza che la messa in sicurezza non si limiti alla sola delimitazione dell’area, ma comprenda anche la rimozione dei rifiuti presenti all’interno dei locali del pontile, al fine di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate e tutelare la sicurezza della collettività.



La Seconda Circoscrizione e la Commissione Speciale Mare e Coste continueranno a monitorare con attenzione l’evoluzione delle procedure, mantenendo alta l’attenzione affinché la demolizione del pontile avvenga in tempi ragionevoli e non venga inglobata nel più ampio progetto di riqualificazione della foce del fiume Oreto, il cui iter potrebbe richiedere tempi più lunghi.



L’urgenza di rimuovere questo scempio ambientale e restituire alla cittadinanza luoghi sicuri e decorosi rimane una priorità assoluta per la Circoscrizione.



Il Presidente Giuseppe Federico



I componenti della Commissione Speciale Mare e Coste Alessandro Gandolfo Giuseppe Piazzese Giuseppe Guaresi Eugenio Marchese Pasquale Tusa

Dichiarazione presidente seconda Circoscrizione e commissione speciale Mare e Coste

