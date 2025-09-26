Palermo Pontile legno via Messina Marine

“Si è svolto oggi, presso l’Assessorato regionale alle Infrastrutture guidato dall’assessore Alessandro Aricò, un tavolo tecnico relativo alla questione del pontile in legno sito in via Messina Marine. All’incontro hanno partecipato i direttori generali del Genio Civile del Dipartimento Servizio 8 e delle Infrastrutture, unitamente a diversi tecnici.

Erano presenti anche l’assessore comunale Pietro Alongi e l’architetto Sarta, ai quali va un sentito ringraziamento per l’attenzione e l’impegno nel portare avanti i progetti di riqualificazione della costa sud, nonché per aver fornito una rappresentazione chiara e oggettiva dello stato dei luoghi della passerella in legno.

Tale quadro non si discosta dalle mie denunce e segnalazioni precedentemente avanzate, poiché il degrado e la precarietà del manufatto risultano evidenti e oggettivi.

Durante il tavolo tecnico è stato possibile approfondire lo stato della struttura, valutare le modalità di intervento e stimare le risorse economiche necessarie per l’eventuale demolizione, unica soluzione. Al termine dell’incontro, i partecipanti si sono recati sul sito per un sopralluogo e consentire a chi non conosceva il manufatto di verificarne direttamente le condizioni. L’impressione generale è stata di forte impatto, quasi surreale.

A breve verrà predisposto un capitolato tecnico per definire gli interventi necessari e quantificare i costi per lo smaltimento del legname. Si ritiene che la risoluzione del problema sia ormai avviata, e che l’unica soluzione praticabile sia la demolizione della struttura.

Non vi è motivo di compiacimento per tale esito, poiché è fallimentare constatare che una struttura realizzata nel 2003 dalla provincia regionale di Palermo che ha speso più di 4 milioni di euro, mai inaugurata né concessa, oggi si parla di demolizione. Tuttavia, la priorità resta la tutela dell’incolumità dei cittadini e la riqualificazione di un’area già fortemente compromessa”.

Lo ha dichiarato Giuseppe Federico, presidente della seconda Circoscrizione.

Com. Stam. + foto