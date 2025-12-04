Palermo Porticciolo Bandita, dichiarazione presidente II Circoscrizione

«Si accoglie con soddisfazione la notizia dell’avvio del restyling del porticciolo della Bandita. Lo sblocco dell’iter amministrativo e il conseguente via libera alla progettazione esecutiva segnano l’inizio concreto dei lavori.

Questo rappresenta un segnale importante di fiducia e di buona amministrazione.

L’imminente apertura dei cantieri, con la presenza di operai e mezzi lungo quel tratto di costa, costituirà una testimonianza concreta: la dimostrazione che promesse e progetti, che ancora qualcuno riteneva irrealizzabili, stanno finalmente diventando realtà».

Lo dichiara il presidente della seconda Circoscrizione, Giuseppe Federico.

Com. Stam.