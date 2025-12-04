Palermo Porticciolo Bandita

«Una grande gioia per la Bandita e per tutta la Costa Sud. Oggi possiamo finalmente annunciare che il nuovo porticciolo della Bandita diventa realtà: l’aggiudicazione dei lavori alla European Construction Company SpA è stata confermata e il progetto può prendere vita.

Invitalia aveva concluso la procedura già a giugno, ma era necessario attendere alcuni passaggi della giustizia amministrativa. Tutto si è chiuso positivamente a settembre e ora abbiamo il via libera completo, un atto importante, che dà finalmente il segnale concreto dell’avvio di questa grande trasformazione.

E questo risultato non arriva da solo: è frutto di una forte sinergia tra il Consiglio Comunale,l’Assessore Pietro Alongi e gli uffici, che hanno lavorato insieme con impegno e determinazione per portare la Costa Sud al centro delle politiche pubbliche della città.

Per me, questo traguardo ha un valore immenso. Da oltre 40 anni porto avanti con tenacia e amore la battaglia per la rinascita della Costa Sud, da Sant’Erasmo ad Acqua dei Corsari.

Ogni passo avanti è una grande soddisfazione. Vedere il porticciolo della Bandita pronto a prendere forma significa vedere avvicinarsi un futuro che abbiamo atteso a lungo.

Il progetto porterà servizi moderni per i pescatori, spazi sportivi come la piscina, nuovi luoghi verdi e accessibili per le famiglie. Un investimento che parla di mare, di vita e di comunità.

Adesso, con entusiasmo e fiducia, guardiamo ai prossimi passi, auspicando che i lavori procedano spediti e che la rinascita della Costa Sud continui a crescere, giorno dopo giorno».

Lo dichiara il presidente della VII Commissione consiliare, Pasquale Terrani.

