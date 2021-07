“Noto con rammarico che l’Assessora Marano, anzichè cercare di risolvere i problemi di migliaia di utenti che da ieri sono costretti a girovagare per la città per cercare qualche postazione aperta disponibile a rinnovare la carta d’identità o a rilasciare un certificato, continua a fare dichiarazioni dimostrando poca conoscenza dei fatti e scarsa dimestichezza coi numeri.

Infatti voglio portare a conoscenza dell’Assessora che nessuno degli utenti già prenotati è stato riprotetto in altre postazioni tant’è che tutti si sono recati dove avevano effettuato la prenotazione, trovando la porta chiusa. Ciò sta provocando parecchi disagi, soprattutto alle persone anziane che non avendo mezzi per spostarsi, soprattutto a Boccadifalco, sono state costrette a rinunciare o a trovare qualcuno che li accompagnasse, non avendo la certezza di avere effettuato il servizio richiesto, tenuto conto che la prenotazione vale esclusivamente nella postazione dove è stata fatta. Per quanto attiene alla popolazione residente, è utile ricordare che non sempre la densità della popolazione corrisponde ad affluenza di utenti. Infatti se guardiamo i dati dei primi 4 mesi del 2021 Borgo Nuovo ha emesso 949 carte d’identità mentre Boccadifalco 1083. Tenuto conto che Boccadifalco ha il 40 per cento in meno di popolazione di Borgo Nuovo, se ne deduce che si sta decidendo di chiudere una postazione produttiva e tenere aperta una postazione con numeri piuttosto bassi. Continuando su questa scia, però, rischiamo di innescare la guerra fra i poveri. Io invece sono convinto che non è chiudendo gli uffici che si risolvono i problemi ma aprendone altri, magari riorganizzando il personale, trasferendo i dipendenti da un ufficio all’altro, formando il personale oppure assegnando ad ogni postazione delle competenze specifiche. Su questo campo da circa 20 giorni chiedo un confronto con l’Assessora ma finora, nulla di fatto”

Lo ha dichiarato Silvio Moncada Presidente IV Circoscrizione

