“La decisione adottata dai Dirigenti del Settore Partecipazione Istituzionale di chiudere temporaneamente, nel periodo estivo, i locali delle Postazioni Decentrate di Boccadifalco e San Giovanni Apostolo e spostare i dipendenti in altre Postazioni decentrate anch’esse in sofferenza, è stata presa esclusivamente per garantire ai dipendenti di potere usufruire del congedo estivo, altrimenti non fruibile per l’assenza di personale con il quale turnare.

Alla Postazione Decentrata San Giovanni Apostolo, addirittura, a causa dell’assenza motivata degli altri dipendenti in servizio, sarebbe risultato operativo un solo dipendente. Mai nessuna sottovalutazione del lavoro operoso e dell’impegno dimostrato dalle lavoratrici e dai lavoratori in forza nel decentramento, che a fronte di enormi sforzi hanno sempre garantito, anche durante il periodo pandemico ,l’erogazione in presenza di molti servizi alla cittadinanza. Peraltro gli utenti, già in possesso di una prenotazione presso le postazioni decentrate di Boccadifalco e San Giovanni Apostolo, sono riprotetti in altre postazioni decentrate. Infine è utile chiarire che la popolazione residente di Borgo nuovo è stimata in circa 20.000 persone mentre quella di Boccadifalco in circa 8000″.

Lo ha di dichiarato l’Assessora Giovanna Marano.

Com. Stam.