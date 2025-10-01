Palermo Potature alberi II Circoscrizione

«Quanto accaduto oggi in via Kolbe non è un episodio isolato né imprevedibile. La caduta di alberi nei pressi delle scuole, con il conseguente pericolo per l’incolumità dei cittadini, era stata ampiamente annunciata.

Il consigliere Guaresi denuncia da ben nove anni questa criticità, segno evidente che il problema affonda le radici nella precedente consiliatura e in un settore in crisi che questa amministrazione sta sanando e intervenendo.

Con l’accordo quadro da circa 12 milioni di euro, destinato agli interventi sul verde urbano, confidiamo che l’assessore Alongi e il settore verde del Comune di Palermo diano finalmente seguito alle segnalazioni provenienti dalla nostra Circoscrizione. Come sempre, siamo in prima linea nel rappresentare le reali esigenze dei territori.

Abbiamo indicato con urgenza una serie di priorità legate alle potature, soprattutto in prossimità degli istituti scolastici. Tra le aree più critiche vi sono viale dei Picciotti, via Panzera e molte altre strade dove abitazioni e attività commerciali sono letteralmente soffocate dalla vegetazione. Alcune scuole, la “Alagna” di via Bazzano, la “Sauro” di via Amedeo d’Aosta e la “Amari” di via Gianfilippo Ingrassia, vivono quotidianamente in una cappa di alberi che rappresenta un rischio concreto per studenti e personale.

Siamo certi che il sindaco e l’assessore Alongi, che tanto stanno facendo per sanare questo disagio, prenderanno in seria considerazione le nostre segnalazioni di interventi, affinché si possa finalmente garantire sicurezza».

Lo dichiara Giuseppe Federico, presidente della Seconda Circoscrizione (Fratelli d’Italia).

