Palermo Presentazione offerta invernale di Gesap

«L’attenzione internazionale verso Palermo è in costante crescita, come confermano i dati sui visitatori stranieri: nei primi tre trimestri del 2025 si registra un incremento di oltre 94 mila presenze rispetto allo stesso periodo del 2024.

Un risultato che premia il lungo lavoro portato avanti da questa Amministrazione, attraverso la promozione turistica e gli investimenti culturali che ci collocano al quinto posto in Italia. Scelte strategiche che hanno rafforzato l’attrattività della nostra offerta e contribuito a definire una nuova visione per la città.

Palermo, già favorita dalla sua posizione centrale nel Mediterraneo, diventa così una meta turistica sempre più competitiva anche grazie alla collaborazione con Gesap, che ha ampliato il numero dei voli e introdotto nuove destinazioni anche verso mete straniere.

Permane, tuttavia, un problema significativo: l’assenza di alternative di trasporto realmente sostenibili ci espone al caro tariffe sulle principali rotte nazionali, un ostacolo che limita la possibilità, per tutti, di usufruire democraticamente del mezzo aereo. Per questo è fondamentale continuare a sostenere la battaglia per tariffe più eque e portare con determinazione questa istanza all’attenzione delle compagnie che operano in Sicilia».

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

