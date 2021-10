“La notizia che l’Amministrazione comunale adotterà tutte le misure necessarie per impedire l’accesso dei cinghiali all’interno dell’area cimiteriale dei Rotoli è senz’altro un ottimo segnale di attenzione e di partecipazione per cui rivolgo un sincero ringraziamento all’assessore Toni Sala che ha così dimostrato di aver tenuto in considerazione le sollecitazioni del Movimento Cinque Stelle per la risoluzione di questa problematica.

Da mesi, infatti, grazie a un lavoro di sinergia fatto tra il nostro portavoce dell’Arenella Giovanni Galioto, il presidente della VII Circoscrizione, Giuseppe Fiore, e con tutti i consiglieri di Circoscrizione di altri gruppi politici avevamo chiesto l’avvio di un tavolo interistituzionale fra la Regione, il Comune e i Rangers per individuare dei percorsi per mitigare la presenza dei cinghiali nelle borgate dell’Arenella, di Vergine Maria e dello spazio interno del cimitero dei Rotoli. Tavolo di discussione che è, poi, iniziato anche per l’impegno dell’ex assessore Leopoldo Piampiano. Adesso, auspico che l’intera questione possa risolversi in tempi brevi anche per quanto riguarda il reperimento delle risorse economiche necessarie per attuare il piano di monitoraggio dei cinghiali e per questo chiedo un impegno formale da parte della Giunta in tal senso”.

Lo dichiara il consigliere comunale M5S Antonino Randazzo.

Com. Stam.