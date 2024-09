Palermo: presidi dinamici interforze e controlli amministrativi per prevenire la malamovida

Proseguono, anche nel corso di questo fine settimana, i servizi straordinari di controllo del territorio secondo protocolli di sicurezza e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I servizi interforze hanno interessato la zona della “Vucciria”, area particolarmente frequentate da astanti e turisti e caratterizzati dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale.

L’obiettivo è stato quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine in luoghi frequentati della movida cittadina e tradizionale punto di aggregazione di giovani e turisti fino a tarda notte, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza.

A questo scopo, Carabinieri e Polizia Municipale, la sera di venerdi’ e la notte di sabato, hanno assicurato una “cornice di sicurezza” attraverso un presidio dinamico con funzione di deterrenza ed insieme di strategica osservazione di eventi potenzialmente pericolosi, così da prevenirli o reprimerli sul nascere.

Tra la sera di sabato e la notte di domenica l’area è stata presidiata da personale della P.S. attraverso lo stazionamento di personale nelle vie della movida giovanile e mediante chirurgici accessi amministrativi volti a riscontrare eventuali carenze di requisiti degli esercenti, ulteriore elemento che incide sulla qualità e sicurezza della movida.

Sono stati effettuati diversi accessi ispettivi nei confronti di altrettanti locali, in esito ai quali sono state riscontrate diverse irregolarità di natura amministrativa: occupazione illecita di suolo pubblico, intrattenimento musicale con proiezioni sonore all’esterno del locale con esibizione Dj mediante cassa amplificata e mixer. A causa di quest’ultima irregolarità l’apparecchiatura musicale è stata posta in sequestro amministrativo per cinque giorni. Prioritaria, in ogni caso, resta l’esigenza di garantire costantemente un presidio delle forze dell’ordine in uno dei luoghi più frequentati della movida cittadina, allo scopo di prevenire e reprimere ogni manifestazione di violenza a cose e persone che possa incidere negativamente sui livelli di sicurezza, anche di quella percepita.

Emblematico, in tema di prevenzione, quanto successo alle 4:00 di stanotte quando un nutrito presidio di poliziotti, dislocati in prossimità di una delle principali arterie di accesso al quartiere, è intervenuto per la segnalazione di una rissa in corso, in via dei chiavettieri, che stava coinvolgendo una trentina di giovani.

Il tempestivo intervento del dispositivo di sicurezza direttosi sul frontedella rissa ha consentito il dissolvimento del gruppo di facinorosi, limitando la violenza ed evitando ben più gravi conseguenze.

Complessivamente, sono state identificate 132 persone di cui 23 positivi.

I servizi proseguiranno nel corso delle prossime settimane.