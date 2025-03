Palermo Prevenzione e cura delle dipendenze patologiche. Siglato protocollo d’intesa tra Comune e Asp

Lagalla: Lavoriamo quotidianamente e a vari livelli per arginare e contrastare le dipendenze e l’uso di sostanze stupefacenti come il crack

È stata approvata dalla Giunta comunale di Palermo la delibera con cui si dà il via libera alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di Palermo e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per la realizzazione di “azioni integrate sociosanitarie per la prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche”.

Grazie alla firma del protocollo sperimentale sarà data continuità alle azioni di prevenzione e riduzione dei danni connessi all’uso di sostanze stupefacenti avviate nel 2023 con il Progetto “Fuori dal giro”, che terminerà a giugno e sul quale sono stati investiti quasi 2 MLN di euro.

I prossimi interventi sul territorio che verranno messi in campo dall’Amministrazione comunale saranno finanziati a valere sul programma PN METRO PLUS 2021/2027 nell’ambito Priorità 4 “Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale” con una dotazione pari a 3.500.000,00 euro.

L’Area delle Politiche socio-sanitarie del Comune di Palermo e il UOC Dipendenze Patologiche dell’ASP di Palermo – che già collaborano sulle azioni previste da Fuori dal Giro – stanno avviando e consolidando interventi mirati, ognuno nell’ambito della propria competenza, per la prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche.

«Il problema delle dipendenze è un fenomeno che riguarda tutti e non è più legato a determinate fasce della popolazione – afferma il sindaco Roberto Lagalla -. Ed è per questo che deve essere affrontato facendo rete e mettendo a sistema e potenziando quello che è stato realizzato in questi due anni dall’Amministrazione comunale. La firma del protocollo non è altro che una conferma dell’attenzione al fenomeno da parte delle istituzioni che, quotidianamente e a vari livelli, lavorano per arginare e contrastare le dipendenze e l’uso di sostanze stupefacenti come il crack».

«Con “Fuori da giro” – aggiunge Rosi Pennino, assessore alle Attività sociali e socio-sanitarie del Comune di Palermo – abbiamo raggiunto centinaia di ragazzi e di ragazze nelle scuole e nelle piazze della città svolgendo attività di prevenzione, da una parte, e di riduzione del danno dall’altra, grazie agli operatori dell’ASP di Palermo. La firma del protocollo ci permetterà di rafforzare gli interventi per il prossimo triennio e di pubblicare in tempi brevi la gara pubblica per l’affidamento dei servizi, soprattutto, garantendo un supporto concreto e immediato a chi vive già una condizione di dipendenza ma che, con l’aiuto di esperti specializzati, può intraprendere un percorso di cura. Questo atto formale inoltre darà seguito alla convocazione del “Tavolo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze in età adolescenziale e giovanile”, istituito nel 2022 dall’Assessorato per convidere le azioni e gli interventi previsti».

Il protocollo, della durata triennale e che potrà essere prorogato, prevede interventi di prevenzione primaria che saranno realizzati nel territorio, in luoghi di aggregazione attraverso attività di supporto, informazione, comunicazione e iniziative finalizzate allo sviluppo di empowerment e comportamenti protettivi per la salute. Gli interventi di prevenzione secondaria e terziaria, invece, avverranno nei luoghi del consumo delle sostanze e le azioni saranno finalizzate alla riduzione del danno e all’orientamento ai servizi dell’accoglienza e della cura.

Nello specifico saranno attuate diverse iniziative legate alle dipendenze come:

– l’apertura di due drop-in (diurno e notturno) in prossimità dei SERD dell’ASP Palermo. Saranno creati spazi di accoglienza a bassa soglia per persone che non sono pronte ad iniziare un percorso di cura. Questi luoghi offriranno servizi essenziali come l’accoglienza alla mensa e al dormitorio, orientamento e colloqui motivazionali, facilitando l’accesso ad interventi di prevenzione e la presa in carico dei servizi.

– Presidio mobile: sarà attivato un servizio mediante un camper itinerante, presente sei giorni alla settimana in aree sensibili. Il camper fornisce strumenti per la riduzione del danno e materiale informativo, con l’obiettivo di raggiungere persone con problemi di dipendenza e promuovere attività preventive.

– Attivazione di PAD: saranno implementati Percorsi Assistenziali per soggetti con Dipendenze patologiche, attraverso azioni integrate sociosanitarie per garantire l’autonomia del destinatario, fornendo un budget di spesa iniziale per sostenere la vita quotidiana, abitativa e lavorativa.

