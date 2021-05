Una proposta in-formativa sull’utilizzo critico, sicuro e consapevole del digitale e della comunicazione mobile

Per maggiori informazioni e per registrarti per il primo incontro di presentazione, visita www.informa-giovani.net/selfie La “Selfie-mania” è forse uno dei più visibili effetti di un rapporto scorretto con gli smartphone, con i cosiddetti social-network, con il mondo digitale.



Il ciclo di incontri formativi “Prima di dire SELFIE” è organizzato dall’Associazione InformaGiovani per realizzare un percorso di formazione, rivolto ad adulti (ma nei prossimi mesi ne sarà organizzato uno per adolescenti), su diversi aspetti del rapporto con la comunicazione digitale e mobile, la cui diffusione è sempre più pervasiva.

Gli incontri si svolgeranno una volta a settimana online.

Ciascun incontro affronterà uno o due temi specifici, con linguaggio e strumenti accessibili a tutti, facilitando la comprensione e la conoscenza di strumenti, metodi e terminologie tecniche. Vi sarà spazio e tempo per le domande dei partecipanti e, soprattutto, per dare spunti e strumenti da mettere in pratica per adottare precauzioni per un utilizzo più sicuro delle nuove tecnologie.



I temi che saranno trattati durante dieci incontri e presentati durante il primo incontro sono:





Privacy, safety e security online. Web, deep-web, dark-web. Facciamo un po’ di chiarezza Infodemia, iperproduzione di dati, calo dell’attenzione Raccolta, analisi e utilizzo dei dati online e offline. Tutti gli strumenti per estrarre informazioni su di noi: cookies, app, pixels, ACR, metadata, FLOC, watermarks e altre “diavolerie” Dalla pertinenza alla predizione: intelligenza artificiale applicata al web La bolla filtrante e il tribalismo digitale La costruzione della dipendenza digitale. Strumenti tecnici e aspetti psicologici Fake-news e manipolazione intenzionale Femtech: datamining e genere femminile Discorsi d’odio, cyber-bullismo, cyber-misoginia, violenza online Dipendenze digitali: aspetti psicologici fra vita online e offline Dipendenze digitali: conseguenze sui processi di apprendimento Dipendenze digitali e conseguenze psico-fisiche: autolesionismo, vamping, ecc. Tutela della privacy e disintossicazione digitale, aspetti legali e tecnici Strumenti di autodifesa: VPN, Ad-blocker, tracker-blocker (e altre “diavolerie”) Disintossicazione digitale, aspetti psicologici/pedagogici

Il primo incontro sarà gratuito e aperto a tutti, mentre per i 10 successivi sarà richiesto un piccolo contributo e il numero massimo di partecipanti sarà limitato a 50.

Per maggiori informazioni e per registrarti per il primo incontro di presentazione, visita www.informa-giovani.net/selfie

Com. Stam.