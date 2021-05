Le recenti leggi nazionali e regionali hanno introdotto importanti modifiche in materia di cessione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie a cooperative edilizie a proprietà divisa o a cooperative edilizie a proprietà indivisa ed hanno profondamente modificato il sistema di calcolo del corrispettivo, nel caso di cessione a titolo oneroso.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme, molti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno inviato istanza per la Richiesta di passaggio da diritto superficie in proprietà e per la rimozione dei vincoli, che ha obbligato il Servizio Pianificazione del territorio a potenziare il numero del personale addetto ed a predisporre una piattaforma informatica per la presentazione delle domande e per la loro gestione.

Pertanto, si comunica che a decorrere da LUNEDÌ 7 GIUGNO 2021 le domande relative ai procedimenti di Edilizia residenziale pubblica:

• CONVENZIONE EX ART. 35 L. 865/71 CON OLTRE 25 ANNI – Richiesta passaggio da diritto superficie in proprietà

• CONVENZIONE EX ART. 35 L. 865/71 CON OLTRE 25 ANNI – Richiesta rimozione vincoli

• CONVENZIONE EX ART. 35 L. 865/71 CON OLTRE 25 ANNI – Richiesta passaggio in proprietà e rimozione vincoli

• CONVENZIONE EX ART. 35 L. 865/71 CON MENO 25 ANNI – Richiesta passaggio da diritto superficie in proprietà

• CONVENZIONE EX ART. 35 L. 865/71 CON MENO 25 ANNI – Richiesta rimozione vincoli

• CONVENZIONE EX ART. 35 L. 865/71 CON MENO 25 ANNI – Richiesta passaggio in proprietà e rimozione vincoli

• ART. 5 L.R. 21/20 – CONVENZIONE CON OLTRE 25 ANNI – Decadenza Vincoli in proprietà

dovranno essere presentate esclusivamente via internet attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica Sportello unico per l’Edilizia, al seguente indirizzo web

https://superedi.comune.palermo.it/superedi/jsp/home.do?sportello=superaedi

La domanda può essere presentata:

• dal proprietario dell’immobile, il quale deve essere in possesso sia delle credenziali di accesso al sistema sia della firma digitale, necessaria per la presentazione dell’istanza e di tutta la documentazione allegata

• dal professionista incaricato, che dovrà allegare, oltre la domanda e la documentazione, anche la procura speciale utilizzando il modello disponibile al momento dell’inserimento della domanda.

Il sistema contiene una guida che permetterà agli utenti di avere informazioni sulle modalità di presentazione delle domande e sulla documentazione obbligatoria da presentare.

Eventuali richieste di chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma informatica dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: urbanisticaediliziaconvenzionata@comune.palermo.it, e dovranno contenere nell’oggetto la seguente dicitura: SUPEREDI – richiesta informazioni tecniche

Com. Stam.