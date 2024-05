Palermo Processione del Corpus Domini. Ordinanza di limitazione al traffico per il 2 giugno 2024

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza di limitazione al traffico veicolare per consentire lo svolgimento della processione del

Corpus Domini, il 02 giugno 2024, da piazza San Domenico a via Roma, via Vittorio Emanuele e piazza Sett’Angeli. Il provvedimento ordina per la giornata del 2 giugno 2024, dalle ore 19.00 fino a cessata esigenza quanto segue:

– piazza San Domenico, porzioni di piazza non pedonale: chiusura alla circolazione veicolare dalle ore 19.00 e comunque fino al completamento della stessa manifestazione,

– chiusura al transito veicolare delle sotto riportate vie per consentire il passaggio della processione Religiosa che si snoderà secondo il seguente itinerario: uscita dalla chiesa di San Domenico via Roma controsenso – via Vittorio Emanuele (tratto Roma – direzione Cattedrale) – via Simone Da Bologna – piazza Sett’Angeli. Fatta eccezione dei mezzi autorizzati dalle competenti autorità di Polizia, oltre ad eventuali altri veicoli a supporto della cerimonia riconoscibili dal logo tipo dell’Arcidiocesi di Palermo e di tutte quelle a servizio delle Autorità politiche, civili e religiose partecipanti alla suddetta processione.

AL FINE DI GARANTIRE LA PROCESSIONE RELIGIOSA CITATA IN OGGETTO, PREVISTA NELLE GIORNATE DEL 02 giugno 2024 SI DISPONGONO I NECESSARI SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI VEICOLARI DA ATTUARSI AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE E INERENTI I TRATTI STRADALI APPRESSO INDICATI:

– via Roma tratto compreso tra la via Cavour e la Piazza Giulio Cesare Chiusura temporanea al transito veicolare, Sarà consentito il transito dei mezzi fino a Piazza San Domenico per consentire il trasbordo dei soggetti Disabili titolari di contrassegno per disabili come disposto dal D.P.R. 30/07/2012 n. 151;

– via Maqueda tratto compreso tra la via Calderai e la Piazza Villena Chiusura temporanea al transito veicolare;

– via dell’università tratto compreso tra la Salita Raffadali e la via Maqueda

– via Gagini Chiusura temporanea al transito veicolare, tratto compreso tra Via Torre di Gotto e Piazza San Domenico.

– via Vittorio Emanuele Chiusura temporanea al transito veicolare, tratto compreso tra Via Porto Salvo e Via Roma, e deviazione di tutti i flussi di traffico provenienti da Via Isnello, Via Paternostro, Via Della Loggia e Via Dei Tintori sulla stessa via in direzione Foro Umberto I.

– via Vittorio Emanuele Chiusura temporanea al transito veicolare, tratto compreso tra piazza della Vittoria e via Matteo Bonello e deviazione dei flussi di traffico già a partire da via Cadorna, verso piazza Indipendenza, tramite via del Bastione.

A SALVAGUARDIA DEL CORTEO E DELLA RAPPRESENTAZIONE RELIGIOSA AL SEGUITO, DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL 02 GIUGNO 2024, SI ISTITUISCONO I SOTTO ELENCATI PROVVEDIMENTI:

Nei tratti sotto citati, il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 14,00 alle ore 21,30 e comunque fino a cessata esigenza fatta eccezione sia dei mezzi autorizzati dalle competenti autorità di polizia oltre ad eventuali altri a supporto della cerimonia, dei mezzi di tutte le autorità politiche, civili e religiose partecipanti alla cerimonia suddetta.

– via Dell’Incoronazione – intero tratto stradale compreso tra Piazza Sett’Angeli e Via Matteo Bonello.

– piazza Sett’Angeli – intera Piazza compresa tra via S. Agata alla Guilla, via delle Scuole, via Dell’Incoronazione e via Simone Bologna.

– via Simone da Bologna – intero tratto stradale compreso tra piazza Sett’Angeli e via Vittorio Emanuele.

Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad adottare, per particolari esigenze di sicurezza, ogni altro provvedimento e accorgimento (non previsto nella presente ordinanza) di carattere contingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità. Dovranno altresì essere sempre garantiti per le emergenze i percorsi individuati all’interno dell’itinerario ARABO – NORMANNO da: via Sant’Agata alla Guilla a via del Protonotaro e da via SS. Salvatore verso via del Celso.

Ordinanza n. 589 del 20/05/2024 in allegato.