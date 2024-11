Palermo. Progetto di modernizzazione e potenziamento del sistema di raccolta differenziata. Anche l’albergheria sarà interessata dalla raccolta porta a porta

Dal 10 gennaio 2025 anche il centro storico di Palermo, in particolare il quartiere 1 (Tribunale – Castellammare) e il quartiere 2 (Palazzo Reale – Monte di Pietà) sarà servito dalla raccolta differenziata “porta a porta”.

Questo è quanto emerso dalla conferenza stampa che si è tenuta ieri nella sede della Rap di piazzetta Cairoli alla presenza del suo Presidente, Giuseppe Todaro, degli assessori Pietro Alongi e Giuliano Forzinetti, del presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo, dei presidenti di Commissione Figuccia, Imperiale, Terrani, Zacco, di diversi consiglieri comunali delle Commissioni, dei presidenti di Circoscrizione, del presidente della SRR Area Metropolitana Natale Tubiolo.

Il territorio interessato è quello del Centro Storico ma diversamente da quanto presentato alla stampa, dopo una interazione tra RAP e l’Amministrazione comunale, lo step includerà anche l’Albergheria.

Saranno coinvolti inizialmente oltre 17.000 abitanti e circa 9.000 famiglie.

Alle vie interessate, 407 in tutto, se ne aggiungeranno una cinquantina dell’Albergheria, come deciso dopo l’incontro, d’intesa con l’assessore all’Ambiente. Questa nuova integrazione sarà avviata successivamente alla data del 10 gennaio, per dare tempo ai progettisti di disegnare i nuovi itinerari che includeranno anche il mercato storico di Ballarò. RAP, viste le numerose discariche che giornalmente si creano sul territorio citato, studierà una progettualità che punti a raggiungere i migliori risultati sul campo della differenziata.

Estensione della Raccolta differenziata in altre aree:

Dal management Rap sempre durante la mattinata di ieri è stato anche annunciato che il 31 gennaio sarà avviato un ulteriore step che abbraccerà il quartiere 21 (Tommaso Natale e a Sferracavallo). Questo quartiere vedrà coinvolte oltre 26 mila utenze.

Notizie Utili sull’avvio del IV step, completamento Centro Storico:

Per il Piano di distribuzione attrezzature per il centro storico, esclusivamente per quanto riguarda i kit (4 mastelli da 25/30 litri), le utenze domestiche (abitazione singola e condomini fino a 7 nuclei familiari), a partire da domani, mercoledì 27 novembre, potranno recarsi presso i seguenti siti:

• Centro Comunale di Raccolta Picciotti da lunedì a sabato, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (escluso festivi), martedì, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (escluso festivi), domenica, dalle ore 07:00 alle ore 12:00.

• Centro Comunale di Raccolta Basile da lunedì a sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (escluso festivi), mercoledì dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (escluso festivi).

• RAP di piazzetta Benedetto Cairoli snc da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:30.

Per le utenze domestiche (condomini da 8 o più nuclei familiari) e per le utenze commerciali sarà la Rap ad occuparsi direttamente di distribuire a domicilio i 4 contenitori carrellati da 240/360 litri.

Campagne di informazione e sensibilizzazione curate da Rap, Srr e Prima Circoscrizione

Specifiche attività di sensibilizzazione e informazione saranno svolte presso i mercati storici (Capo, Bandiera, Sant’Agostino, Ballarò) e via Maqueda. Presso il mercato di Ballarò le attività saranno avviate non appena verranno definiti gli itinerari.

Le attività di sensibilizzazione di RAP saranno svolte in collaborazione con la Prima Circoscrizione e la Srr Palermo Area Metropolitana.

Perimetri

Il territorio interessato è compreso nell’area delimitata dal seguente perimetro: piazza Vittorio Emanuele Orlando (inclusa), via Volturno (esclusa, già servita dallo step 2), piazza Verdi (inclusa), via Cavour (esclusa, già servita dallo step 2), via Roma (esclusa, già servita dallo step 3), piazza Due Palme (esclusa, già servita dallo step 3), piazza Giulio Cesare (esclusa), via Maqueda (tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e via del Bosco – incluso), via e vicolo del Bosco (inclusi), piazza Ballarò (esclusa), piazzetta Ballarò (esclusa), via Porta di Castro (inclusa), piazza della Pinta (inclusa), piazza Indipendenza (tratto compreso tra via Porta di Castro e corso Calatafimi – escluso), corso Calatafimi (tratto tra piazza Indipendenza e Porta Nuova – escluso), corso Vittorio Emanuele (tratto da Porta Nuova e via Matteo Bonello – incluso), via Matteo Bonello (inclusa), via Papireto (tratto fino a incrocio con via Nicolò Turrisi – incluso), piazzetta Porta Guccia (inclusa).

Notizie utili tramite canali istituzionali RAP

Sul sito della Rap (www.rapspa.it) è stata dedicata una sezione dove il cittadino costantemente potrà essere informato sullo stato di avanzamento delle fasi/attività della campagna e visionare le vie servite dallo step ricadente in centro storico. Altre informazioni saranno disponibili anche sulle pagine social della Rap.

