Palermo Progetto Kalsa, continua percorso partecipativo per la rigenerazione del quartiere

Orlando: “Percorso di crescita in una forte dimensione comunitaria” Si è svolta oggi pomeriggio nell’aula magna dell’istituto Ferrara, in piazza Magione, un’assemblea pubblica per discutere del progetto di rigenerazione della Kalsa e, nello specifico, del restauro e manutenzione straordinaria dell’antico monastero delle Suore Carmelitane Scalze, detto delle Artigianelle, sito in Piazza Kalsa, e del Collegio della Sapienza, in Piazza Magione.

All’incontro di oggi, frutto di un percorso partecipativo promosso dalla Prima Circoscrizione, erano presenti il sindaco Leoluca Orlando, il vice sindaco Fabio Giambrone, gli assessori Maria Prestigiacomo, Giovanna Marano e Cinzia Mantegna, e il presidente della Prima Circoscrizione Massimo Castiglia.

“Si tratta di un momento molto importante per la città – ha dichiarato il sindaco Orlando -. L’Amministrazione comunale sta procedendo sulla strada indicata con proposte e analisi di intervento che rispecchiano l’idea di considerare la Kalsa un ambiente che prosegue la sua rigenerazione non solo dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista culturale, umano. L’obiettivo non è snaturare la Kalsa, ma collegare le sue radici a quanti abitano e vorranno abitare e vivere il quartiere. Ringrazio per il loro impegno tutti gli attori coinvolti in questo percorso partecipativo di crescita e rigenerazione urbana in una forte dimensione comunitaria”.

Oggetto della discussione, per quanto concerne l’ex collegio delle Artigianelle, l’intervento che prevede la manutenzione straordinaria nelle porzioni già riqualificate, la demolizione del corpo di fabbrica che occupa il giardino storico e la completa dotazione impiantistica in tutto il complesso. Mentre, nel caso dell’antico Collegio della Sapienza, ad oggi totalmente in disuso, vandalizzato e con evidenti problemi di stabilità strutturale e di umidità, invece, l’intervento di cui è destinatario l’immobile prevede il restauro complessivo della struttura.

Maggiori informazioni nella scheda in allegato.

