Palermo Progetto umanitario a sostegno di giovani congolesi

Orlando: “Appello a ditte private affinché possano mettere a disposizione attrezzature e materiali da spedire in Congo”

Il Comune di Palermo ha aderito all’iniziativa promossa dal Comitato Congosol, costituito da rappresentanti del Congo presenti in città, per la realizzazione di alcuni progetti di formazione professionale rivolti ai giovani congolesi che vivono nel Kananga e nel Kivu. L’idea, che ha lo scopo di rafforzare con le attrezzature adeguate i presidi sanitari in queste due regioni, nasce dopo l’attentato in cui hanno perso la vita, in Congo, l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Iacovacci e l’autista congolese, e intende solidarizzare con una popolazione con la quale in tempi passati si è anche realizzato un gemellaggio con la città di Palermo.

“Esprimo grande apprezzamento per questa iniziativa che consolida lo stretto legame tra la Repubblica democratica del Congo e la città di Palermo – ha dichiarato il sindaco Orlando – che accoglie una nutrita comunità dello stato africano. Rivolgo un sentito appello a quelle ditte private affinché possano mettere a disposizione attrezzature e materiali da spedire in Congo e utili a sostenere il progetto. Il tentativo di rapimento che ha ucciso l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Luca Iacovacci ha ricordato l’instabilità cronica di uno stato per cui dobbiamo impegnarci attivamente per difendere i valori di libertà e democrazia”.

Com. Stam.