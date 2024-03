Palermo programma altri corsi per Marsala. Il Sindaco Grillo: “Premiato l’impegno della mia Amministrazione”

L’Università di Palermo riaprirà il corso di studio di Viticoltura ed Enologia a Marsala, nell’Ipab “Palazzo Antonietta Genna-Spanò”, in via Frisella.

È quanto ha comunicato al sindaco Massimo Grillo il Rettore dell’Università di Palermo, Prof. Massimo Midiri. L’Accordo, stipulato tra l’Istituto Genna-Spanò e l’Ateneo palermitano, prevede la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile per la durata di 25 anni. I locali saranno destinati al Corso di Studi di Viticoltura ed Enologia, nonché – come si legge nella Delibera Rettorale che approva l’Accordo – “ad eventuali nuovi corsi che l’Università ha programmato e programmerà presso la sede del Polo Universitario di Trapani ed in particolare presso la città di Marsala”.

“Oggi, finalmente, si concretizza il mio personale impegno per ricercare una nuova sede al Corso di Viticoltura ed Enologia, afferma il sindaco Grillo. La soluzione trovata da me, dal Rettore Midiri – e grazie alla collaborazione e disponibilità del Cda dell’Ipab – non solo riporterà il Corso accademico a Marsala, ma apre le porte affinché la città possa diventare finalmente un centro universitario e ospitare indirizzi di studio coerenti con la vocazione del territorio. Ringrazio il Magnifico Rettore Midiri per aver creduto in questo progetto e ringrazio quanti, tra consiglieri e dirigenti comunali, hanno collaborato”.

Nelle prossime settimane il Rettore Midiri ritornerà in città per comunicare i particolari relativi all’investimento necessario per i lavori di adeguamento dei locali, che l’Università di Palermo si è impegnata a realizzare. “Adesso – conclude il sindaco – spero nella piena collaborazione del Governo Regionale e dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per fare di Marsala un centro universitario per come merita”.

