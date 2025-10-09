Palermo Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud. Comune approva finanziamenti

Il Comune di Palermo, con la Determinazione Dirigenziale n. 14336 dell’8 ottobre 2025, ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto PA7.5.1.2.a – “Progetti di territorio nei comuni della Città Metropolitana di Palermo a valenza culturale e turistica”, per un importo complessivo di 14,8 milioni di euro, nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027.

Un’iniziativa che assume un valore strategico e simbolico a livello nazionale: Palermo è infatti l’unico Comune metropolitano in Italia ad aver destinato una parte dei fondi del programma PN Metro Plus a progetti realizzati da altri Comuni del proprio territorio metropolitano.

«Abbiamo scelto di costruire una visione territoriale realmente integrata, che mette al centro non solo la città capoluogo, ma l’intera area metropolitana», dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

«In un momento in cui le risorse del PNRR rappresentano un’occasione unica per colmare i divari territoriali, Palermo ha voluto condividere queste opportunità con i Comuni della provincia. È una scelta politica forte, che conferma il nostro impegno per uno sviluppo inclusivo, sostenibile e culturalmente radicato nei territori».

Il progetto ammesso a finanziamento, inserito nella Priorità 7 – Rigenerazione urbana, mira a valorizzare il patrimonio culturale e turistico dei Comuni della Città Metropolitana di Palermo, promuovendo economie locali, occupazione e coesione sociale.

Il finanziamento complessivo è pari a € 14.886.064,26, con una ulteriore riserva di flessibilità di oltre 12 milioni, che consentirà nel 2026 il finanziamento di progetti di altri Comuni, già selezionati.

«È un modello di governance territoriale che non ha precedenti e che speriamo possa fare scuola – aggiunge il Sindaco – Palermo cresce se cresce il suo territorio. E questo progetto è la dimostrazione concreta che la cooperazione tra istituzioni locali può trasformarsi in una leva reale di sviluppo».

Nella scheda in allegato, l’elenco degli interventi finanziati nei Comuni del territorio metropolitano di Palermo.