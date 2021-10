“Da oltre un mese il Consiglio comunale è in stallo, tra pregiudiziali, richieste di convocazioni e pareri, per la vicenda della legittimità di un atto bocciato in precedenza e riproposto all’Aula.

Oggi, a beneficio di tutti quei colleghi che da settimane appaiono avvitati su se stessi su questioni di principio, ho posto all’avvocatura comunale un quesito semplice e diretto: può la giunta approvare il programma triennale 2021-2023 senza una previa approvazione da parte del Consiglio comunale del programma 2020-2022 delle opere pubbliche? A me la risposta appare scontata, anche perché i tecnici e il Segretario e

Direttore Generale in Aula si sono assunti da tempo la responsabilità di affermare che esisterebbe un obbligo di legge, seppure privo di esplicite sanzioni, che imporrebbe una sequenzialità annuale. L’ulteriore domanda che ho tralasciato di fare sarebbe stata: a chi

giova? A chi dei colleghi Consiglieri giova continuare a inchiodare le sedute su pre-giudizi, su argomentazioni capziose, su richieste di comparazioni ed excursus giurisprudenziali come se ci trovassimo in un’aula di Tribunale? Queste sedute sono viziate all’origine da una mancata volontà di ricevere risposte, semmai pare che qualcuno sia alla spasmodica ricerca della risposta che vorrebbe sentire e che sinora nessun dirigente, né il Ragioniere Generale, né il Segretario e Direttore Generale, né tantomeno l’Avvocatura ritiene di dover

esprimere in quei termini. Ma questo non scoraggia gli accusatori, come a voler dire: se la risposta non mi piace, proverò a formulare un’altra domanda dai medesimi contenuti ad altri soggetti, sperando di essere più fortunato. A noi la scelta di continuare a far sprecare soldi pubblici ai cittadini palermitani per sedute di Consiglio inutili e inconsistenti, oppure assumerci la responsabilità di un voto, favorevole o contrario, su un atto che è arrivato tardi ma di cui noi, colpevolmente, continuiamo a rimandare la votazione”

Lo ha dichiarato Viviana Lo Monaco capogruppo M5S a Palazzo delle Aquile

Com. Stam.