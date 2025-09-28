Palermo Pronto intervento gas. Via Bronte, messa in sicurezza tubazione metano danneggiata da perdita idrica

Una tubazione del metano sezionata e messa in sicurezza in via Bronte. Gli operatori del pronto intervento gas di AMG Energia hanno concluso oggi le attività urgenti avviate ieri (sabato 27 settembre), dopo che un intero edificio della struttura condominiale di via Bronte 54 era rimasto privo di gas. L’intervento si è svolto con la piena collaborazione di Amap.

Gli operatori di AMG Energia dopo aver effettuato alcuni saggi, hanno notato la presenza di una perdita di acqua nel sito dove si trova la tubazione gas: le infiltrazioni d’acqua verosimilmente avrebbero determinato il problema, provocando la corrosione della conduttura gas e la sua ostruzione per l’immissione di acqua al suo interno. Per mettere in sicurezza la tubazione gas ed evitare la presenza di ulteriore acqua nella rete del metano, il pronto intervento di AMG Energia ha chiesto la collaborazione di Amap che ha sospeso l’erogazione nel distretto Borgo Nuovo.

Circoscritto ieri il problema, stamattina gli operatori del pronto intervento gas di AMG Energia, con la collaborazione delle imprese che supportano la società, hanno completato l’attività di messa in sicurezza della tubazione gas, sezionandone un tratto terminale di circa trenta metri in modo da consentire anche all’Amap di ripristinare l’erogazione idrica.

Ancora per qualche giorno, invece, l’erogazione del gas continuerà ad essere sospesa all’intero edificio di via Bronte 54. Nel più breve tempo possibile, AMG Energia avvierà i lavori per la realizzazione di una nuova presa, con un percorso alternativo, per la fornitura di metano all’edificio, escludendo così la tubazione danneggiata dalla perdita d’acqua.

Foto : la tubazione gas danneggiata dalla perdita idrica e messa in sicurezza da AMG Energia

Com. Stam. + foto