Palermo Pronto Intervento Sociale

«Il servizio di reperibilità H24 del Pronto Intervento Sociale (Pr.In.S.) del Comune di Palermo è stato attivato nella serata di ieri dal Servizio Edilizia Pericolante di questa Amministrazione, a causa di gravi problemi strutturali riscontrati in un immobile di via Oreto.

I due nuclei familiari residenti sono stati alloggiati per la notte in una struttura convenzionata. Il tempestivo intervento del Pr.In.S. dimostra, ancora una volta, quanto sia fondamentale agire con rapidità e professionalità nelle situazioni di grave emergenza sociale».

Lo dichiara l’assessora alle Politiche Sociali, Mimma Calabrò.

