Nel corso del fine settimana gli agenti del Nucleo controllo attività economiche e produttive hanno posto sotto sequestro sei locali delle vie del centro città, elevando sanzioni per 18.898 euro.

All’atto dei controlli ispettivi le sei attività, un market e un ristorante in via Torino, tre market rispettivamente uno in via Dante, uno in via Chiavettieri e uno in via Roma, ponevano in vendita, oltre le ore 18,00, bevande alcoliche ai numerosi avventori dediti alla consumazione sul posto, mentre, in uno in Piazza Marina, la somministrazione di bevande avveniva con servizio assistito all’interno del locale.

I locali sono stati posti sotto sequestro cautelare amministrativo con la chiusura del locale per 5 giorni, con apposizione di sigilli per inottemperanza alle disposizioni nazionali e alle ordinanze sindacali previste per il contenimento del virus.

I gestori sono stati sanzionati per non essersi attenuti alle misure di contenimento previste dall’ordinanza sindacale e dai provvedimenti nazionali, per un totale di 800 euro ciascuno.

Inoltre, i gestori del market e del ristorante di via Torino sono stati sanzionati ulteriormente perché entrambi sprovvisti della prescritte autorizzazione SCIA e registrazione sanitaria, con verbali rispettivamente di 8098 euro e di 6000 euro, e i locali sono stati posti sotto sequestro con chiusura dell’attività fino alla loro regolarizzazione.

