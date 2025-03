Palermo protagonista al Mipim 2025. Visioni di futuro e rigenerazione urbana

Il Comune di Palermo presente a Cannes per il principale evento mondiale di real estate, come hub strategico del Mediterraneo con progetti di sviluppo urbano, mobilità sostenibile e la rigenerazione del Waterfront.

Il Comune di Palermo protagonista al Mipim 2025, il principale evento internazionale dedicato al real estate e allo sviluppo urbano che si terrà dall’11 al 14 marzo al Palais des Festivals di Cannes. L’assessore alla rigenerazione urbana, allo sviluppo urbanistico della città policentrica e alla mobilità sostenibile del Comune di Palermo, Maurizio Carta, sarà protagonista del workshop “Waterfront, porti e città – da nord a sud” che si terrà il 13 marzo presso il Padiglione Italia, organizzato da ICE Italian Trade Agency e co-prodotto da PPAN.

Una occasione unica per il posizionamento della città come hub strategico del Mediterraneo. Palermo oggi si trova ad affrontare numerosi temi legati alla rigenerazione del suo territorio e del waterfront, non solo quello portuale ma anche la parte a sud in cui, dopo le attuali fasi di bonifica, saranno investiti 70 milioni di euro per trasformare l’area in un nuovo polo attrattivo per l’intera città.

Tra i progetti presenti nella gallery del Padiglione Italia c’è quello dell’ex Chimica Arenella che, in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, partecipa al bando internazionale Reinventing Cities. Il sito sarà oggetto di un grande progetto mixed-use di riqualificazione urbana che includerà strutture turistico-ricettive, impianti sportivi e per il tempo libero, attività culturali e artigianali, con un programma dall’alto valore sociale e formativo.

Per quanto riguarda le altre iniziative, il Comune di Palermo, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani, hanno recentemente sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato al potenziamento infrastrutturale, del sistema di scambio intermodale e alla rigenerazione urbana di numerose aree di trasformazione ferroviaria, tra cui l’ex stazione San Polo e l’ex scalo merci di via Notarbartolo, due zone centrali e fondamentali per il lavoro di ricucitura del tessuto urbano della città. Al tema della mobilità sostenibile risponde anche il nuovo sistema tramviario, con le nuove tratte approvate dalla recente delibera comunale che amplieranno il raggio del servizio fino alla località balneare di Mondello e alla borgata marinara di Sferracavallo. Dal rilancio della Fiera del Mediterraneo alla manifestazione di interesse per quattro grandi parcheggi di interscambio, sono numerose le iniziative a cui l’amministrazione sta lavorando nell’ottica di un rapporto efficace tra pubblico e privato, dove il real estate riesca ad essere di supporto alle iniziative di rigenerazione urbana, anche in termini di qualità del progetto.

«Non c’è dubbio che lo sviluppo della città passi inderogabilmente dalla capacità di selezionare gli attori privati, perché siano coerenti con il disegno generale di una città pubblica. Per questo la partnership deve essere frutto di una regia pubblica capace di coordinare anche i diversi elementi dello spazio della città e dei servizi connessi, affinché il tutto sia realizzato come e dove serve», afferma l’assessore alla rigenerazione urbana, allo sviluppo urbanistico della città policentrica e alla mobilità sostenibile del Comune di Palermo, Maurizio Carta.

Recentemente il capoluogo siciliano, secondo la classifica stilata dal sito Executive nomad index, è la città più attrattiva in Italia, e la ventiduesima al mondo, per i “nomadi digitali”, i professionisti che lavorano da remoto e che hanno scelto di trasferirsi a Palermo. I numeri fotografano inoltre una crescita del 3,7% delle startup innovative tra il 2023 e il 2024 a Palermo e, in generale, del 6,9% degli occupati.

«La città è oggetto di una potenziale domanda innovativa di persone giovani e dinamiche – prosegue l’assessore Carta – che vengono da altre parti del mondo e si trasferiscono a Palermo per la bellezza della città, il suo clima e la sua storia, ma nel medio-lungo termine questi elementi non sono sufficienti. Per questo dobbiamo lavorare per fornire loro una risposta più stabilizzante, legata anche a politiche dell’abitare innovative e meno tradizionali, orientate verso il co-living, edifici ad alta efficienza energetica e supportate da infrastrutture digitali al passo con i tempi».

Quest’anno il Padiglione Italia, organizzato da ICE Italian Trade Agency, accoglierà al suo interno rappresentanti e progetti di istituzioni, enti territoriali, amministrazioni locali e altri stakeholder pubblici e privati del settore immobiliare, con lo scopo di rappresentare una vasta gamma di iniziative di investimento in sviluppo nei prossimi anni. Un racconto corale del sistema-Italia, per la prima volta sviluppato da Nord a Sud, in cui le voci di amministrazioni pubbliche di medie e grandi dimensioni si alterneranno ai player istituzionali. Nell’edizione 2025 ai numerosi side event e alle workstation presenti si aggiungono tre workshop ideati e co-prodotti con PPAN, dedicati all’housing come driver per l’agenda urbana e lo sviluppo economico delle città, alla rigenerazione urbana legata alle grandi infrastrutture, e alla relazione tra porto e città con specifico riferimento alla trasformazione dei waterfront.

