Palermo – Pubblicata la gara per il servizio “Housing First”: un nuovo passo verso politiche sociali strutturali e inclusive

Il Comune di Palermo annuncia la pubblicazione del bando per l’attivazione del servizio “Housing First”, finanziato attraverso PNRR e Fondo Povertà – Quota Povertà estrema – Annualità 2021-2023 per un importo complessivo di circa 790.000 euro.

Il progetto rappresenta un primo tassello fondamentale nella strategia comunale volta al contrasto della grave marginalità adulta e alla promozione di percorsi di autonomia abitativa e sociale.

” La casa come punto di ripartenza – dichiara l’Assessora Mimma Calabrò – con la pubblicazione di questo bando Palermo compie un primo passo, ma decisivo, verso un modello di welfare moderno, rispettoso della dignità delle persone e pienamente in linea con le migliori pratiche nazionali ed europee. Il nostro obiettivo è offrire supporto concreto e personalizzato a chi vive condizioni di povertà estrema, disagio abitativo o marginalità, superando la logica dell’assistenza temporanea e promuovendo percorsi di autonomia reale. Questo progetto è una risposta tangibile alle fragilità più gravi e al tempo stesso un investimento in coesione sociale, prevenzione e inclusione.

Il servizio prevede:

– Ospitalità temporanea in appartamenti del Comune o messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario.

– Presa in carico multidisciplinare tramite un’équipe dedicata.

– Accompagnamento sociale, sanitario, lavorativo ed educativo, con percorsi personalizzati.

– Supporto all’integrazione e all’autonomia abitativa e lavorativa, con un approccio di riduzione del danno e valorizzazione delle risorse personali.

L’intervento consente di avviare una sperimentazione e mira a superare la gestione emergenziale della marginalità.

Il programma è rivolto in questa fase sperimentale a 25 persone (singoli, coppie o nuclei familiari), un numero comunque significativo per affrontare e risolvere varie vulnerabilità quali:

* gravi condizioni di vulnerabilità sociale e precarietà abitativa;

* povertà estrema o condizione di senza dimora;

* permanenza in strada, in dormitori o strutture di accoglienza;

* situazioni di uscita da comunità, strutture di cura o detenzione senza soluzioni abitative disponibili.

Il Comune di Palermo – conclude l’Assessora Mimma Calabrò – continua a lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro. Con questo progetto vogliamo restituire dignità, sicurezza e nuove opportunità a persone che vivono situazioni di fragilità estrema. Un’amministrazione attenta è quella che si prende cura dei più deboli, creando percorsi reali e non solo formali di inclusione sociale.”

Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione, si invita a consultare il bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo.

