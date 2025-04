Palermo Pubblicato bando per l’erogazione di un contributo per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Palermo il bando (https://www.comune.palermo.it/novita/bando-2025-istanza-contributo-legge-9-gennaio-1989-n13-art10-fondo-speciale-per-leliminazione-e-il-superamento-delle-barriere-architettoniche-negli-edifici-privati/) che prevede l’erogazione del contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati dove risiede una persona con disabilità.

Lo rendo noto l’Assessorato alle Attività Sociali e Socio Sanitarie del Comune di Palermo. Il bando prevede la formazione di una graduatoria finanziata con fondi nazionali e le istanze vengono sovvenzionate in funzione della gravità della disabilità (totale o parziale comprovata da certificato di invalidità) e per data di presentazione.

Può fare domanda la persona disabile o un suo convivente (a condizione che la persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali), ma anche il tutore, il curatore, l’amministratore di sostegno della persona disabile, i genitori per il minore disabile, i responsabili di centri o istituti per persone disabili.

Le domande devono essere presentate entro il primo marzo di ogni anno, quelle presentate dopo il primo marzo rientreranno nella graduatoria dell’anno successivo. In ogni caso si deve presentare la domanda obbligatoriamente prima di dare inizio ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il contributo – di cui all’art.11 della legge 9 gennaio 1989 n.13 – può essere concesso solo per gli interventi che riguardano edifici già esistenti al 11/08/1989 e non ristrutturati dopo tale data.

Nello specifico per costi fino a € 2.582,28 è concesso il contributo in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta. Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85, il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43; per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, più il 5% di € 28.405,13 cioè è di € 2582,28+2582,28+1420,26 ovvero ammonta a € 6.584,82.

«Questi contributi – spiega Rosi Pennino, assessore alle Attività Sociali e Socio Sanitarie del Comune di Palermo – sono finalizzati a sostenere interventi di adeguamento e miglioramento dell’accessibilità di edifici privati destinati a uso abitativo. Con il bando pubblicato intendiamo supportare i cittadini con disabilità nel rendere più accessibili le loro abitazioni».

Le domande devono essere inviate tramite raccomandata o consegnate a mano presso uno dei due seguenti recapiti: – Ufficio H Interventi per persone con disabilità – via Franco Taormina 1 – 90128 Palermo; – Assessorato per le politiche di cittadinanza, via Garibaldi 26 – 90133 Palermo in alternativa possono essere inoltrate tramite pec all’indirizzo settoreservizisocioassitenziali@cert.comune.palermo.it.

Maggiori dettagli al link: https://www.comune.palermo.it/novita/bando-2025-istanza-contributo-legge-9-gennaio-1989-n13-art10-fondo-speciale-per-leliminazione-e-il-superamento-delle-barriere-architettoniche-negli-edifici-privati/#descrizione

Com. Stam.