Palermo -Pulizia spiaggia a Romagnolo

” Apprendiamo da un comunicato stampa che l’assessore Alongi ha annunciato che sarà effettuato lunedì 25 agosto un intervento straordinario sugli arenili di Romagnolo.

Sarò presente, insieme alla Commissione Mare e Coste, per garantire che le operazioni si svolgano correttamente e che venga finalmente ripristinata la normalità in una spiaggia tanto amata e frequentata dai palermitani. Un luogo che, pur non essendo balneabile, merita rispetto e decoro.

Questo intervento è solo il primo passo: da quel momento in poi, sarà fondamentale che i cittadini adottino comportamenti civili e responsabili. Il bene comune si protegge ogni giorno, con gesti concreti e rispetto per il territorio”.

Lo dichiara il Presidente della II circoscrizione Giuseppe Federico

Com. Stam.