Palermo Raccolta Differenziata: “Porta a Porta” a Cruillas. Sindaco firma avviso per partire venerdì 5 settembre

Si ricorda ai residenti e agli esercenti ricadenti nel quartiere 19 “Cruillas” che venerdì 5 settembre, sarà avviata nel loro territorio la raccolta differenziata “porta a porta”.

I residenti, dalle ore 19 alleore 22, dovranno esporre il residuo non riciclabile; le attività commerciali, dalle ore 19 e fino a chiusura dell’attività, potranno e dovranno esporre esclusivamente l’organico, il cartone e il residuo non riciclabile.

Saranno coinvolti dalla nuova modalità di raccolta rifiuti: 17.000 residenti, circa 5.000 utenze domestiche e 900 attività commerciali.

A regolamentare il servizio del nuovo step l’AVVISO emanato il 28/08/2025, dal Comune di Palermo, Area delle Politiche ambientali, Transizione ecologica e Rigenerazione del verde, firmato dal Sindaco Prof. Roberto Lagalla.

I cittadini che non avessero ricevuto i Kit e i carrellati per la raccolta differenziata possono recarsi da mercoledì a sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso la sede aziendale di via Calcante 14.

L’Azienda RAP ha provveduto a consegnare ai residenti presso le loro abitazioni un Kit informativo costituito dalla lettera che annuncia l’avvio del nuovo servizio, un vademecum contenente delle notizie utili per una corretta raccolta differenziata e il calendario con i giorni e gli orari di esposizione delle frazioni da differenziare.

Di concerto con la sesta circoscrizione e la SRR Area metropolitana, RAP sta programmando delle attività di informazione “porta a porta” nel territorio di Cruillas.

Previsti anche due infopoint per domani martedì 2 settembre, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, in Piazza Lampada della Fraternità e venerdì 5 settembre, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, in Piazza Cruillas.

Per specifiche richieste riguardanti lo svolgimento del servizio su strade di difficile accesso o transito, i cittadini potranno contattare direttamente la circoscrizione alla mail: sestacircoscrizione@comune.palermo.it o RAP alla mail: info@rapspa.it.

Per conoscere tutte le 100 vie coinvolte e maggiori informazioni sul servizio di prossimo avvio, basta consultare il sito della RAP all’indirizzo: www.rapspa.it

Si allega avviso Step 4°b e calendari di esposizione per attività domestiche e commerciali

